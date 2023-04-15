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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حزب مستقبل وطن يختتم دوري الصداقة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ختام فاعليات دوري
ختام فاعليات دوري مستقبل وطن بحضوراعضاءمجلسي النواب والشيوخ
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اختتم حزب مستقبل وطن  دورى الصداقة  بمركز الزرقا بحضور النواب "محمد الحصي عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب  والنائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ والأمين عام الحزب بالزرقا والنائب محمد ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين قطاع الأعمال بالحزب  حيث تواجد  كافة الفرق المشاركة   لتسليم الجوائز المالية والعينية للفرق المشاركة والفائزة بالمراكز المتقدمة من الفرق  للوحدات الحزبية بمركز الزرقا بقرية سيف الدين .

سادت الروح الرياضية أجواء المباراة التى انتهت بفوز فريق الوحدة الحزبية بشرمساح علي الوحده الحزبية بكفر المياسره وعلى هامش اللقاء تم تكريم جميع الوحدات الحزبية المشاركة في البطولة وتقديم الشكر لوزيرالشباب والرياضة وكل  من ساهم في اعادة تجديد واحلال العديد من ملاعب مراكز الشباب والرياضة بقري ومراكز دمياط من أجل توفير كافة سبل الدعم الرياضي لتشجيع الشباب علي الرياضة.
 

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أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الشباب والرياضة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لنائب وليد التمامي