إزالة 13 حالة تعد في 4 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، اليوم السبت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بدون ترخيص، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بالتصدي لحالات البناء المخالف وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والازالة الفورية حيال تلك المخالفات.

من جانبها، ازالت الوحدات المحلية لمراكز (أبو قرقاص – ملوي – دير مواس- مغاغة ) 13 حالة تعد بالبناء المخالف بتلك المراكز والقري التابعة لها، حيث تم تطبيق الازالة الفورية وتحرير محاضر مخالفات لتلك التعديات، وشملت حالات التعديات بقري (دلجا بمركز دير مواس، ديروط ام نخلة وقلبا بمركز ملوي - بنى موسى و نزلة أسمنت بمركز أبو قرقاص)، وكذلك 4 حالات مباني مخالفة خارج الحيز العمراني بقرية آبا الوقف بمركز مغاغة.

90477f22-630e-4978-86b8-16e962259847

1a19ee15-f473-4a56-a5c1-43e2aada06ba

c08c0118-774a-4f15-a037-09164a1d981d

7bcca0c2-eeb4-420b-9a31-bb154df54a49

9b896ec9-efce-4c18-a1bf-dcdfc7690e59