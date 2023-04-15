حار نهارًا وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأحد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس غدا الأحد حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ودافئ علي السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء ويشهد الأحد ، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغري 16 ، وعلى جنوب سيناءوسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 16 ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة .