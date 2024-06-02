فرق إطفاء تحاول السيطرة على حرائق غابات شرق مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية

يحاول رجال الإطفاء في كاليفورنيا تدعمهم طائرات متخصصة مكافحة حرائق الغابات التي تؤججها الرياح وقد اندلعت وانتشرت في وقت مبكر من يوم الأحد، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم الروسية.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن حريق "كورال" اندلع بعد ظهر السبت قرب مدينة تريسي، على بعد 96 كيلو مترا شرق سان فرانسيسكو، ومختبر لورانس ليفرمور الوطني في مدينة ليفرمور.

وارتفعت أعمدة الدخان الداكنة في السماء فوق منطقة الحريق التي تتكون في معظمها من تلال عشبية.

في وقت مبكر الأحد، بدأ نطاق الحريق يتسع بسبب الظروف الحارة والجافة في كاليفورنيا.

وقامت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا (كال فاير) بتحديث نطاق الحريق إلى 50،5 كيلومترا مربعا، مقارنة بـ 44.5 كيلومترا مربعا في وقت متأخر يوم السبت.

وحتى صباح الأحد كانت فرق الإطفاء قد تمكنت من السيطرة على أجزاء من الحريق بنسبة 15%.

وقالت وحدة إطفاء "كال فاير سانتا كلارا" في منشور عبر فيسبوك، إن الرياح القوية والعشب الجاف "جعلا من الصعب على رجال الإطفاء احتواؤه".

ونقلت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" عن باراكا كارتر رئيس "كال فاير"، قوله إن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا.

وأغلقت السلطات طريق الولايات السريع رقم 580، الذي يربط منطقة خليج سان فرانسيسكو بمقاطعة سان واكين بوسط كاليفورنيا، من خط مقاطعة ألاميدا إلى خط مقاطعة ستانيسلاوس.

وقالت وزارة النقل في كاليفورنيا في بيان إن طريق الولايات السريع "إس آر 132" أغلق هو الآخر من القطاع آي-580 وحتى طريق الولايات السريع "إس آر 33" بسبب حرائق الغابات.