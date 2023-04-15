ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الأردنية: نتابع ما يحدث في السودان عن كثب

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت وزارة الخارجية الأردنية، بأنها تتابع ما يجري في السودان بالتعاون مع وحدة مركز العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في الخرطوم.

وقالت الوزارة، إنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في السودان، في ظل التطورات الأمنية الجارية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن السفارة الأردنية في الخرطوم أنشأت غرفة عمليات لمتابعة أي ملحوظة أو استفسار من الأردنيين المقيمين في السودان، وأن السفارة تقوم بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين هناك ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.

الخارجية الأردنية السودان الخرطوم