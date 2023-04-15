الخارجية الأردنية: نتابع ما يحدث في السودان عن كثب

صرحت وزارة الخارجية الأردنية، بأنها تتابع ما يجري في السودان بالتعاون مع وحدة مركز العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في الخرطوم.

وقالت الوزارة، إنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في السودان، في ظل التطورات الأمنية الجارية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن السفارة الأردنية في الخرطوم أنشأت غرفة عمليات لمتابعة أي ملحوظة أو استفسار من الأردنيين المقيمين في السودان، وأن السفارة تقوم بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين هناك ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.