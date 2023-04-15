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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع عامل قتل زوجته في المرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع عامل لاتهامه بقتل زوجته غرقا ثم ألقى جثتها فى الشارع بمنطقة المرج بسبب خلافات زوجية.

وأمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية .

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة فى أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة ملقاة فى الشارع تعانى من إسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها قتلها غرقا ثم تخلص من الجثة بمكان العثور عليها بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف ارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعداد تقرير الصفة التشريحية التحقيق مع عامل العثور على جثة سيدة العثور على جثة بقتل زوجته بمنطقة المرج