نادي الناصرية الرياضي بالمنصورة يفوز ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين 2023

أعلنت بطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة.والمركز الثاني في الترتيب العام للأندية تحت 15 سنة والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام بمركز شباب الوايلى بالقاهرة حيث فاز نادي الناصرية الرياضي بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية بقيادة الكابتن "عبد الرحمن إبراهيم" المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول في الترتيب العام للأندية ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة، والمركز الثاني في الترتيب العام للأندية تحت 15 سنة.

وجاء الفائزون بالمراكز الأولى في كافة الأوزان تحت 15 سنة زياد حامد محمد و أسامة السيد سعد لاعبا نادي الناصرية الرياضي بالدقهلية من الدقهلية وعبد الرحمن شريف محمد وبدر خالد محمد وإسلام محمود عبد السميع لاعبي نادي السكة الحديد بالقاهرة وأحمد خلف عزت ومحمد السعيد رجب لاعبا نادي 23 يوليو بالغربية ومحمود محمد أحمد لاعب مركز شباب النصر بسوهاج ومحمد ممدوح عبد الرحمن وعبد الرحمن عبد الله محسب لاعبا شلبي جيم بالإسكندرية .

أما الفائزون بالمراكز الأولى في كافة أوزان البطولة تحت 17 سنة هم أحمد محمد سلامة لاعب نادي 23 يوليو بالغربية ومحمود حاتم عبد الرحمن وحسنين كرم محمود لاعبا نادي السكة الحديد بالقاهرة ومعاذ محمد عوض و عيد محمد عيد وحمدي السيد حمدي و مجدي محمود محمد و صدقي السيد محمد صدقي لاعبي نادي الناصرية الرياضي بالدقهلية وأسامة محمد البيلي لاعب هيئة الشبان المسلمين بكفر الشيخ وحمدي محمد حمدي لاعب نادي الاتحاد الأولمبي بالدقهلية.

ومن جانبه وجه الكابتن عبد الرحمن الشكر والتقدير للمدربين المحترمين الذين عملوا بأمانه وصدق واجتهاد لتحقيق هذه الانتصارات المشرفة ولجميع اللاعبين الأبطال .

كما وجه الشكر للاتحاد المصري لكمال الأجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ومدير المكتب التنفيذي على ما يقدمه لدعم اللاعبين .

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