الخارجية الروسية: موسكو تسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع أفريقيا

السبت 15/أبريل/2023 - 09:54 ص

أعلن مدير قسم الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، أن بلاده تسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع العديد من الدول الإفريقية.

وقال تكاتشينكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن الخارجية الخارجية الروسية تجري المفاوضات مع عدد من الدول الأفريقية لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دراسة الجدوى الاقتصادية.

وأضافت أن موسكو تسعى إلي تجديد اتفاقيات الخدمة الجوية مع العديد من الدول، وتحديثها، وإيجاد طائرات جديدة، مشيرا إلى أن هذا العمل سيؤدي إلى نتيجة جيدة.