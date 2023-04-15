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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«يد الأهلي» تتوج بثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى منذ 9 أعوام.. صور

تتويج الأهلي بدوري
تتويج الأهلي بدوري المحترفين
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تمكن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الإسباني ديفيد ديفيز، من الجمع بين ثنائية دوري المحترفين وكأس مصر الموسم الحالي، عقب الفوز على سبورتنج 32-22 في نهائي كأس مصر بصالة 6 أكتوبر الدولية.


وكان فريق رجال يد الأهلي حقق لقب دوري المحترفين منذ أيام بالفوز على الزمالك ليحقق اللقب للمرة 24 في تاريخه. 
وحقق فريق يد الأهلي من التتويج بلقب كأس مصر حيث تألق نجم الشياطين الحمر عمر خالد "كاستيلو"، الذي أحرز 11 هدفًا في شباك سبورتنج.
وحصد فريق يد الأهلي الثنائية المحلية لأول مرة منذ 9 سنوات، في موسم 2013-2014.
وكان الأهلي قد صعد للنهائي بعد تفوقه على الزمالك بنتيجة 27-25، فيما تأهل سبورتنج بعد فوزه على جاره سموحة بنتيجة 25-22.
 

فريق يد الأهلي دوري المحترفين لكرة اليد كأس مصر لكرة اليد المدرب الإسباني ديفيد ديفيز الأهلى