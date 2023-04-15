مسلسل ستهم الحلقة 23| جحود الأبناء ومواجهة نارية بين روجينا ونجاة لسرقتها

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل"ستهم"، مفاجآت عديدة وتحولات درامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها رفض ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا"، الزواج من شعبان"عابد عناني" بسبب حبها الشديد لزوجها عامر الشخصية التي يقدمها "إياد نصار"، وقررت العودة إلى منزل والدها وبلدها ومعاودة المطالبة بميراثها من جديد من شقيقها الأكبر رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد.

وكانت بداية الحلقة مع ذهاب ستهم "روجينا" إلي شعبان" عابد عناني"، وإخباره رفضها الزواج منه بسبب حبها لزوجها عامر الشخصية التي تقدمها "إياد نصار"، وعدم استطاعت نسيانه وأنه لا زال حي في قلبها، وبعدها تحدث مشادة كلامية بينها وبين شقيقها الأصغر مصطفى "إبراهيم السمان"، بسبب رفضها الزواج من شعبان، وتقرر بعدها ترك منزل مصطفى والعودة لبلدها، والمطالبة بميراثها من جديد من رماح "جهاد سعد".

وألقى العمل الضوء خلال أحداث الحلقة الـ23 على قضية جحود الأبناء من خلال مشهد بسيط، ولكنه يحمل في طياته العديد من المعاني والدلالات التي وظفها المخرج رؤوف عبد العزيز ببراعة شديدة، وذلك من خلال مشهد جمع بين أحد الركاب في الميكروباص وهي تبكي، وستهم "روجينا"، أثناء عودتها من الإسكندرية إلي بلدها في الصعيد، وكانت إحدى السيدات تشتكي من أبنائها وتتحدث لـ"ستهم" عن مدى جحودهم عليها ونكرانهم لتربيتها معهم، وقبلها يعتصر من الحزن والحسرة على تصرفاتهم.

كما شهدت الحلقة إشعال نار الغيرة من قبل سعادات "سلوى عثمان"، تجاه الزوجة الثانية لرماح "جهاد سعد"، والتي تسمى زبيبة" سحر حسن"، وتحذير سعادات لرماح من الغدر بها، وإنه إذا فعل ذلك لن تتركه.

وانتهت الحلقة بجلسة عتاب مباراة تمثيلية بين ستهم "روجينا"، وشقيقتها نجاة الشخصية التي تقدمها "نانسي صلاح"، بسبب قيامها بسرقة ذهبها وحجة البيت التي كانت تعيش فيه وكل الأوراق التي تثبت ملكية ورشة عامر.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.