العراق يرحب بعودة العلاقات البحرينية القطرية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة البحرينية ودولة قطر.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" أنها "تعرب عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين ودولة قطر، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة للعام 1961".

وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يعزز الاستقرار والأمن الإقليميين في المنطقة بصورة عامة ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص.

ورحبت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثانى للجنة متابعة العلاقات (القطرية- البحرينية) بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت مصر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وتجاوز أية تحديات قد تعتريها، مثنيةً على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.