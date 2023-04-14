اتفاقية لإدارة النشاط التحريري لجامعة بابا الفاتيكان

وقّع عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية باولو روفيني ورئيس جامعة اللاتيران الحبريّة فينتشنزو بونومو اتفاقية تهدف إلى إدارة النشاط التحريري لجامعة البابا. ونقرأ في مذكرة صادرة عن جامعة اللاتيران الحبريّة أن الاتفاق سيسمح بطباعة كُتب ومجلّدات عقائدية وتعليمية ومجلات علمية ستشكل مساهمة الجامعة للجماعة الأكاديميّة الدوليّة. والمجلّدات التي ستتمُّ طباعتها في إطار هذه الاتفاقية، تتابع المذكّرة، "ستحمل العلامات التجارية المسجلة لمطبعة جامعة اللاتيران الحبريّة ودار النشر التابعة للكرسي الرسولي.

تتنوع المجلدات، الموجودة أيضًا في سلسلة، في مختلف المجالات التخصصية - اللاهوت والفلسفة والقانون وعلم السلام والتعاون الدولي والإيكولوجيا والبيئة - وهي، كما توضح المذكرة، تترافق مع النشر الدوري لمجلّة Apollinaris للقانون الكنسي والقانون المدني، ولمجلّة Aquinas للفلسفة، ومجلّة Lateranum للاهوت، ولمجلّة Studia e Documenta Historiae et Iuris للقانون الروماني وتاريخ القانون، ولمجلّة Lateran Law Review للقانون المقارن والقانون الدولي التي تصدر الآن عبر الأنترنت.

تتماشى الاتفاقية، تُختتم المذكرة، مع تنفيذ ما ورد في الدستور الرسولي Praedicate Evangelium في المادة ١٨٣ والتي تنصُّ، على توحيد وقائع الكرسي الرسولي في مجال الاتصالات، لكي يجيب النظام بأكمله بطريقة متماسكة على احتياجات رسالة التبشير في الكنيسة.