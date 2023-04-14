إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بالضفة الغربية

أصيب 3 فلسطينيين، من ضمنهم طفل بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية.

وكشفت مصادر أمنية فلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، عن إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 سنة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوبهم، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين من ضمنهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.