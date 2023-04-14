ريهام سعيد: شكرًا منى زكي على مسلسل "تحت الوصاية" والطفلة تأخذ أوسكار

نشرت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورة من مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكى.

وعلقت على الصورة "مش مصدقة ومش مستوعبة كم الشطارة والنضج والصدق وعبقرية الأداء، من كل قلبي شكرا منى زكي وكل صناع العمل إبداع بمعنى الكلمة حتى الطفلة اللي عندها سنتين فرح تاخد أوسكار" .

تدور أحداث المسلسل حول قانون الوصاية من خلال امرأة ترعى أولادها بعد هروبها من أهل زوجها المتوفى، بمركب الصيد الخاصة به وتقع فى الكثير من المشكلات وتحاول التصدى لها ومواجهتها طوال الوقت.

المسلسل بطولة منى زكى، دياب، مها نصار، رشدى الشامى، خالد كمال والإخراج محمد شاكر خضير .

جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية أبرزها "شارع عبد العزيز"، "ابن حلال" ، "ستات قادرة".