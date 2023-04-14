أمين الفتوى: وجود ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان له حكمة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تأخير ليلة القدر فى شهر رمضان له حكمة، حتى يجتهد الإنسان بالأعمال الصالحة فى كل الأيام الأخيرة.

وأكد عمران، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن تأخير ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان له حكم، لأن الإنسان يدخل بداية رمضان بكل حماس وتكثيف للأعمال الصالحة، فوجود ليلة القدر فى العشر الأواخر يجدد من نشاط الإنسان الديني وهمته.

وأضاف: لذلك، جعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر فى وتر العشرة الأواخر، فكلما اقتربنا من أواخر رمضان، زاد احتمالية وجودها، فهناك شيئا جديد يتجدد فى الإنسان عند اقتراب هذه الليلة"، مستشهدا بقول الله تعالى: "ليلة القدر خيرا من ألف شهر" فهى باب كبير للتوبة، وإدراكها مهم جدا فهي الليلة الأفضل علي الإطلاق، وهي إحدى الليالي الذي يستجاب فيها الدعاء.

