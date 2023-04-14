بث مباشر| صلوات الجمعة الطويلة بكاتدرئية السيدة العذراء مريم برئاسة الأنبا يواقفيم

ينقل موقع “ البوابة نيوز” فاعليات البث المباشر لصلوات الجمعة العظيمة من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، برئاسة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر. ويشاركه الصلوات عدد كبير من كهنة الإيبارشية بجانب شمامسة الكنيسة وحضور أقباط الأقصر.









