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الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر| صلوات الجمعة الطويلة بكاتدرئية السيدة العذراء مريم برئاسة الأنبا يواقفيم

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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ينقل موقع “ البوابة نيوز” فاعليات البث المباشر لصلوات الجمعة العظيمة من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، برئاسة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر. ويشاركه الصلوات عدد كبير من كهنة الإيبارشية بجانب شمامسة الكنيسة وحضور أقباط الأقصر. 




 

الجمعة العظيمة إيبارشية إسنا وأرمنت بث المباشر كاتدرائية السيدة العذراء مريم الأنبا يواقفيم