ترأس الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر صباح اليوم الجمعة، صلوات الساعات الأولى من البصخة من يوم الجمعة العظيمة بكنيسة القديسة رفقة، وشاركه فى الصلوات عدد من آباء الكنيسة وسط حضور كثيف من أبناء الكنيسة.
في سياق متصل، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة صلوات الجمعة العظيمة، وذلك من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
البوابة القبطية
صور| أسقف البحر الأحمر يترأس صلوات "الجمعة العظيمة: بكنيسة القديسة رفقة
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ترأس الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر صباح اليوم الجمعة، صلوات الساعات الأولى من البصخة من يوم الجمعة العظيمة بكنيسة القديسة رفقة، وشاركه فى الصلوات عدد من آباء الكنيسة وسط حضور كثيف من أبناء الكنيسة.
ترأس الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر صباح اليوم الجمعة، صلوات الساعات الأولى من البصخة من يوم الجمعة العظيمة بكنيسة القديسة رفقة، وشاركه فى الصلوات عدد من آباء الكنيسة وسط حضور كثيف من أبناء الكنيسة.