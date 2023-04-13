دوري المؤتمر الأوروبي.. وست هام يخطف تعادلًا ثمينا من جينت

خطف فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، تعادلًا ثمينًا من نظيره جينت البلجيكي خارج دياره، مساء اليوم الخميس، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بملعب جيلامكو أرينا، ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكاد وست هام أن يفوز على مضيفه جينت في لقاء الذهاب، إلا أن الأخير أدرك التعادل بشكل سريع بعد هدف تقدم الفريق اللندني.

وقص داني إنجز مهاجم المطارق، شريط الأهداف في الدقيقة 45+3، قبل أن يتعادل هوجو كويبرس في الدقيقة 57، لتنتهي موقعة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتقام مباراة الإياب بين وست هام وجينت في ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب لندن الأولمبي يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل الجاري.

وكان وست هام بدأ مباراة جينت، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: كوفال - أوجبونا - نايف أكرد - جونسون

خط الوسط: لانزيني - داونز - رايس - إيمرسون

وفي الهجوم: بوين - إنجز.