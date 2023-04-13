وزير الخزانة البريطاني: لا توجد صفقة تجارة حرة سريعة بين أمريكا وبريطانيا

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي روج لها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يتم الاتفاق عليها "قريبًا"، مما يقلل من احتمالية حدوثها قبل الانتخابات العامة المقبلة.

واعترف هانت بعد أن التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ريشي سوناك في بلفاست يوم أمس الأربعاء بأنه لا يعتقد أنهم تحدثوا في مثل هذا الاتفاق التجاري بين البلدين، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وكان توقيع اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إحدى الدعامات التي قدمها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء على بقاء لندن داخل الاتحاد الأوروبي في الـعام 2016.

ولدى سؤاله عن مثل هذه الاتفاقية، قال هانت في تصريحات صحفية يوم الخميس إنه "ليس شيئًا نعتقد أنه وشيك الحدوث".

ويقول خبراء بارزون إن متوسط دخل الفرد في بريطانيا سيكون حوالي 1300 جنيه إسترليني أقل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بما كان سيحدث لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة في اجتماع مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، قال هانت إنه يتوقع أن يكون اقتصاد المملكة المتحدة قد "تجاوز الأزمة".

وبحلول الربيع المقبل، سيزيد احتمال إجراء انتخابات عامة في ذلك الوقت، على الرغم من أن العديد من أعضاء البرلمان اعتقد أن الخريف هو الوقت الأكثر احتمالا.

وقال هانت: "سنفعل ما هو أفضل من ذلك. توقعاتنا أفضل بكثير."

ويعتقد أن التضخم سينخفض من 10.4 في المائة في فبراير الماضي إلى حوالي ثلاثة في المائة مع نمو الاقتصاد "في غضون عام".