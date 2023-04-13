علا الشافعي: مسلسلات الـ15 الحلقة من إيجابيات دراما رمضان 2023

قالت الكاتبة والناقدة الفنية علا الشافعي، إن مسلسلات الـ15 حلقة التي انتهت في النصف الأول من الموسم الرمضاني للدراما، تعتبر من إيجابيات هذا الموسم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" في برنامج "الإبداع في مصر"، اليوم الخميس: أهم مسلسلات الـ15 حلقة التي يجب أن نتوقف عندها في هذا الموسم هو مسلسل "مذكرات زوج"، وأرى أن كتابته كانت أشبه بالغزل، ونجاح كاتبه في تحدي كتابة مسلسل حديث من كتاب سبق تقديمه في مسلسل قديم.

وتابعت: مسلسل “علاقة مشروعة” مسلسل لافت، لكن أهميته ترجع إلى نجاح ياسر جلال في الخروج من جلده، رغم الملاحظات على المسلسل والتي منها الإيقاع في نهاية الحلقة، لكن في المجمل كانت خطوة مهمة لنجم العمل ياسر جلال.

وأوضحت الشافعي أن مسلسل "تحت الوصاية" لمنى زكي من المسلسلات المرتقبة في الموسم الدرامي، ليس بسبب اختيارات منى زكي المنتقاة بعناية فقط، ولكن بسبب وجود مخرج مثل محمد شاكر خضير، الذي يعنى بالتفاصيل والممثلين، ومع أولى حلقاته حجز مكانته كأحد أهم مسلسلات هذا الموسم.