الدوري الأوروبي.. مورينيو يعلن تشكيل روما لمواجهة فينورد

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فينورد الهولندي، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل روما بقيادة مدربه مورينينو، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره فينورد بملعب فيجينورد، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم فريق العاصمة الإيطالية، الإنجليزي تامي أبراهام، ويعاونه الأرجنيتني باولو ديبالا، ولورينزو بيليجريني.

ويتواجد الإيطالي ستيفان شعراوي صاحب الأصول المصرية، على دكة بدلاء الذئاب في مواجهة فينورد.

وتقام مباراة الإياب بين روما وفينورد في ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

تشكيل روما لمواجهة فينورد بالدوري الأوروبي

ويخوض روما اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينج - روجر إبانيز.

خط الوسط: زاليفسكي - كريستانتي - ماتيتش - سبينازولا.

وفي الهجوم: ديبالا - أبراهام - بيليجريني.