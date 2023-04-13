الشباب والرياضة تستكمل سلسلة لقاءات المُنتدي الوطني لبناء الوعي

استكملت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، سلسلة لقاءات "المُنتدي الوطني لبناء الوعي" بــ5 بمحافظات (شمال سيناء، الدقهلية؛ بورسعيد؛ دمياط؛ السويس)، تحت شعار "شباب واعي نحو ريادة المستقبل"، بهدف دعم الاقتصاد المصري.

حيث تنظمه الوزارة علي مدار شهر رمضان المبارك، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع الكيان الشبابي “إتحاد طلاب - تحيا مصر، جامعات ومديريات الشباب والرياضة” بكافة المحافظات.

وشارك في اللقاءات الخمسة بالمحافظات سالفة الذكر نحو ٢٨٥ شابًا وشابة بمحافظة شمال سيناء،

١٥٠ شابًا وشابة بالدقهلية، ١٠٠ شابًا وشابة ببورسعيد، ١٠٠ شابًا وشابة بدمياط، ٣٠٠ طالبًا وطالبة بجامعة السويس.

وناقش المُنتدي في حلقاته عددًا من الموضوعات المالية التي تهم الشباب ومن أبرزها: دعم الاقتصاد المصري، التدريب علي ماهية وبرامج الشمول المالي والتحول الرقمى نحو الاقتصاد المصري الفعال، وريادة الأعمال وأدوات التمكين، وقطاعات واعدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك تقنيات إنترنت الأشياء واقعها ومستقبلها، كيف تبدأ حياتك المهنية وصياغة الــCV، وموضوعات أخرى تسهم في إثراء المعرفة لدي الشباب وتخدم الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن:« المُنتدي الوطني لبناء الوعي، يسعي الي حث الشباب على المشاركة المجتمعية، مناقشة الشباب في أهم القضايا، وجمع آرائهم حولها بهدف إيجاد حلول من خلال الحوار الديموقراطي البناء، وبناء وعي الشباب بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، الإنجازات التي تحققها، الدور المحوري للشباب والمشاركة في تنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمن الوطن، كذا دعم الاقتصاد المصري، ومساعدة الشباب لإستثمار الفرص التي تساعدهم على الإلتحاق بسوق العمل.