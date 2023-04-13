موعظة رمضانية .. فضل جبر الخواطر

تقدم “البوابة نيوز” بالتعاون مع المركز العالمي للرصد والفتوى بالأزهر الشريف، برنامج "موعظة رمضانية" بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

يتناول البرنامج الذي يذاع يوميا طوال شهر رمضان المعظم، العديد من المواعظ الدينية والأحكام الفقهية التي لا بد من التطرق إليها في هذه الأيام، التي يجب أن يكون الصائم على علم بها، حتى ينال أعلى درجات الثواب والمغفرة من صيامه في هذه الأيام.