إصابة طبيبة وابنتيها فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيبت طبيبة بيطرية وابنتيها، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة جانبية بالطريق الزراعي السريع مصر - أسوان، بالقرب من قرية بني أحمد الغربية في مركز المنيا.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب السيارة رقم 1569 ن س د، ملاكي، بترعة جانبية بالطريق الزراعي السريع مصر - أسوان، بالقرب من قرية بني أحمد الغربية، في مركز المنيا.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: "حنان. ر"، 31 عاما، طبيبة بيطرية، وابنتيها "تالين.ح" 6 سنوات، وشقيقتها "بيري" 4 سنوات، ويقمن في عزبة شاهين بمدينة المنيا، وجري نقلهن إلي المستشفى العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتحفظ رجال إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

علي جانب أخر، استقبلت مستشفي ملوي التخصصي شخص مجهول الأسم والعنوان، يبلغ عمره نحو 40 عاما، مصاب بغيبوبة تامة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات تبين سقوطه فجأة أثناء تواجده بالشارع أمام أحد البنوك في مدينة ملوي، لاختلال توازنه، وجاري استكمال التحريات اللازمة للتوصل لأهلية المصاب.