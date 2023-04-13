الرى: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 293 ألف فدان

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف"، وأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي .

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف ، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً ، كما يتبع الهيئة عدد (١٥٧) محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة .

وفى مجال الصرف المغطى .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة إنتهت من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان من أصل ٦.٤٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف لإنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة ، كما تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة ٢.٣٠ مليون فدان والتى إنتهى عمرها الإفتراضي .

ولضمان تغطية إحتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطي ، وسد الفجوات الإنتاجية في كميات المواسير المنتجة من القطاع الخاص .. تقوم هيئة الصرف ومن خلال المصانع التابعة لها (عدد ٧ مصانع) بإنتاج المواسير البلاستيك المستخدمة في مشروعات الصرف المغطى ، وبالشكل الذى يضمن إستمرار تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و ٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات .

وأضاف الدكتور سويلم أن البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٠٠ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٩٣ ألف فدان ، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٣ ألف فدان (تم نهو ١٢٠ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٤٠ ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٢٠ ألف فدان (تم نهو ١٥ ألف فدان منها ، وجارى طرح ٥ آلاف فدان) - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ٨٠ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٧٠ ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان ) .

الجدير بالذكر أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك .