"الكهرباء" تكلف شعاع بالمرور على مستخدمي الممارسة

كلفت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده شركه شعاع بالمرور على الممارسات فى احدى شركات التوزيع لتسجيلها والتأكد من تجديدها تمهيدا لتسجيلها على تطبيق للممارسات للمراجعه الشهرية.

وأكدت شركه شعاع في بيان اليوم، على ان يتم تقييم التجربة بعد شهرين لتحديد مدى الاستفادة منها لتعميمها على باقى شركات التوزيع وتهيب شركة شعاع للخدمات العامة جميع المشتركين من التأكد من هوية القارئ عن طريق تحقيق الشخصية الخاص بالشركة قبل ادخاله، لأخذ صورة العداد الخاص به حرصا على مصلحة المشترك ، ويإتي ذلك فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين شركة شعاع للخدمات العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحرصها الدائم على معاونة قطاع الكهرباء فى دفع نسب التحصيل وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للحفاظ على حق الدولة فى الحصول على مستحقاتها وحق المواطن فى الحصول على خدمة جيدة وفاتورة تعبرعن استهلاك فعلى من خلال المرور على جميع العدادات (ميكانيكى/مسبق دفع).

وأوضح مصدر في الشركة القابضة الكهرباء إلى أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإسناد هذه المهمة لشركة شعاع نتيجة للنجاحات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية ومساهماتها فى القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك.

ويذكر أن هذا الاتفاق يتم تجربته فى شركتى القناة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وعند نجاح التجربة سيتم تعميمه على جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية و أن الهدف من هذا القرار هو ضمان تحصيل قيمة الممارسة التى تعد محضر تصالح بين المخالف وشركة الكهرباء، ويتهرب البعض من دفعها.