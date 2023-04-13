ads
الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشعراوى كمال مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يستقبل الدكتور الشعراوى كمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، قرارا بتعيين الدكتور الشعراوى كمال، مدير مستشفى جامعة المنصورة والأستاذ بقسم الأنف والاذن والحنجرة بكلية الطب، مديراً تتفيذياً للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة اعتبارا من ١٨ إبريل ٢٠٢٣.

واستقبله رئيس الجامعة فى مكتبه لتقديم التهنئة له بتوليه المنصب داعيا الله أن يوفقه فى منصبه الجديد.

 كما قدم أيضا رئيس الجامعه خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى السابق على تحمله المسئولية خلال فترة توليه المنصب والتى شهدت العديد من الأزمات ومنها انتشار جائحة كورونا عمل خلالها بحماس واجتهاد وتفانى واخلاص لادارة منظومة العمل والخدمات بالمستشفيات حقق خلالها العديد من الإنجازات لتطوير ورفع كفاءة القطاع الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية وتطوير الخدمات الطبية للمرضى واعلاء شأن جامعة المنصورة بين الجامعات المصرية.

يذكر أن الدكتور الشعراوى كمال كان قد تولى منصب مدير عام مستشفى جامعة المنصورة منذ عدة سنوات شهدت خلالها المستشفى طفرة فى أعمال التطوير فى الخدمات الطبية المقدمة.

IMG-20230413-WA0293
IMG-20230413-WA0293
IMG-20230413-WA0292
IMG-20230413-WA0292
IMG-20230413-WA0291
IMG-20230413-WA0291
الجامعات المصرية الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة مستشفيات جامعة المنصورة