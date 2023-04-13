الشعراوى كمال مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، قرارا بتعيين الدكتور الشعراوى كمال، مدير مستشفى جامعة المنصورة والأستاذ بقسم الأنف والاذن والحنجرة بكلية الطب، مديراً تتفيذياً للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة اعتبارا من ١٨ إبريل ٢٠٢٣.

واستقبله رئيس الجامعة فى مكتبه لتقديم التهنئة له بتوليه المنصب داعيا الله أن يوفقه فى منصبه الجديد.

كما قدم أيضا رئيس الجامعه خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى السابق على تحمله المسئولية خلال فترة توليه المنصب والتى شهدت العديد من الأزمات ومنها انتشار جائحة كورونا عمل خلالها بحماس واجتهاد وتفانى واخلاص لادارة منظومة العمل والخدمات بالمستشفيات حقق خلالها العديد من الإنجازات لتطوير ورفع كفاءة القطاع الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية وتطوير الخدمات الطبية للمرضى واعلاء شأن جامعة المنصورة بين الجامعات المصرية.

يذكر أن الدكتور الشعراوى كمال كان قد تولى منصب مدير عام مستشفى جامعة المنصورة منذ عدة سنوات شهدت خلالها المستشفى طفرة فى أعمال التطوير فى الخدمات الطبية المقدمة.

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