الدوري الممتاز.. المقاولون يسعى للخروج من سلسلة الهزائم على حساب المصري ببرج العرب

يلتقي فريقا المصري البورسعيدي امام المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

وتعد مواجهة الليلة صعبة نظراً للظروف التى تعرض لها فريق المقاولون العرب في الأسابيع الأخيرة وتعثره في تحقيق اى انتصار اخر ٧ مواجهات تحت قيادة شوقي غريب .

ويحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السادس برصيد 34 نقطة من 8 انتصارات وعشرة تعادلات و6 هزائم، وسجل 26 هدفًا ودخلت مرماه 22 هدفًا،

في حين نجح المصري تحت قيادة حسام حسن في الفوز آخر 4 مواجهات

ويحتل المصرية المركز السابع برصيد 34 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع البنك الأهلي من الأسبوع الثالث والعشرين، وحقق الفريق 8 انتصارات مقابل عشرة تعادلات وخمس هزائم، وسجل 23 هدفًا ودخلت مرماه 24 هدفًا وحقق 4 انتصارات متتالية على إنبي وطلائع الجيش والزمالك وحرس الحدود.