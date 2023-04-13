قرار جمهوري بالموافقة على تعديل الاتفاقية الإطارية بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 299 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وذلك بتعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلًا من 3 مليارات دولار أمريكي.

وجاء في القرار الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30 /1 /2018، الذى تضمن تعديل السقف الائتمانى للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلًا من 3 مليارات دولار أمريكى، الموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارا اليوم في عددها رقم 15، الصادر في 13 أبريل 2023



في سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالشيخ محمد بن زايد، مؤكداً اعتزاز مصر، حكومة وشعباً، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين.

وبحث الرئيسان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضاً تبادل وجهات النظر، بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة.