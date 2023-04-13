استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 13 أبريل 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 أبريل 2023، بشكل ملحوظ بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر بطاية تعاملات اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

فى البنك التجاري الدولي سجل الدولار الامريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى اليوم الي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.