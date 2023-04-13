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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينظم إفطاره السنوي للجالية المصرية بأوغندا.. صور

حفل الإفطار
حفل الإفطار
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على مدار يومين أقام السادة مؤسسي الاتحاد العام للمصريين في أوغندا تحت التأسيس الإفطار السنوي للجالية المصرية هناك كعادتها في كل عام وذلك برعاية المحاسب رضا مصطفى سليم رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بأوغندا.

وحضر الحفل كل من: المستشار محمد نزيه كيلاني من السفارة المصرية بأوغندا وممثلين عن بعثة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ومصر للطيران وممثلين عن المزرعة المصرية الأوغندية والمجزر المصرى ورئيس بعثة الري المصرية وممثلين عن شركات المقاولات المصرية العاملة في اوغندا وممثلي السوق المصرى الاستاذ سمير السيد والأستاذ مصطفى محمود ومديرو شركات الشحن الدولى والملابس الرياضية العامله هناك، ولفيف من رجال الأعمال بأوغندا وعدد كبير من أبناء الجاليه المصريه بأوغندا.

وقام الأستاذ رضا سليم بتقديم درع المؤسسة للمستشار محمد نزيه نظرا لجهود سيادته مع أبناء الجالية في أوغندا. 
ومن الجدير بالذكر أن الإفطار تم على مدى يومين كاملين حضره أكثر من ٦٠٠ مصري مشارك في أوغندا.

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أبناء الجالية المصرية الإفطار السنوي جمعية رجال الأعمال المصريين بأوغندا الاتحاد العام للمصريين في الخارج حفل الإفطار الجماعي