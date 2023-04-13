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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تسعى لإنتاج قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز"

رئيس الوزراء البولندي،
رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي
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قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إن بولندا تسعى لإنتاج قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز" الأمريكية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشار مورافيتسكي: "نحاول أن نجعل بولندا تستضيف إنتاج الذخيرة لدبابات أبرامز والذخيرة باليورانيوم المنضب والذخيرة فائقة الحداثة".

وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، في وقت سابق، إنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود البلاد بالذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إمداد قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا لن يكون دون عواقب بالنسبة لبريطانيا، داعية لندن للحفاظ على بقايا التفكير المتزن.

بولندا قذائف اليورانيوم دبابات أبرامز