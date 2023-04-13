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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وسائل إعلام أمريكية تطالب عبر القضاء بالحصول على تسجيلات فيديو لأحداث الكابيتول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رفعت 9 هيئات إعلامية أمريكية بما فيها شبكة "سي إن إن" دعاوى قضائية تطالب فيها بالحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في الكابيتول، التي توثق أحداث 6 يناير 2021، جاء  ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وتطالب وسائل الإعلام في الدعوى المرفوعة ضد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ومكتب المدعين في وزارة العدل، بحصولها على مقاطع فيديو مدتها 44 ألف ساعة، قدمها رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي لمذيع قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون بشكل حصري.

ويشير مقدمو الدعوى إلى أنه حسب القوانين الأمريكية حول الإعلام، فإنه إذا تم تقديم المواد لوسائل الإعلام، فيجب توزيعها على كل وسائل الإعلام المعنية بها، وليس لهيئة إعلامية واحدة فقط.

ومن بين وسائل الإعلام التي رفعت الدعوى إلى جانب "سي إن إن"، وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "سي بي إس" وصحيفتا "بوليتيكو" و"نيويورك تايمز" وغيرها.

وكانت قناة "فوكس نيوز" التي اطلعت على المواد التي قدم لها رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي، قد أفادت بأن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذين دخلوا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، كان سلوكهم سلميا داخل المبنى.

يذكر أن مبنى الكابيتول تعرض لاقتحام من قبل أنصار ترامب في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية رسميًا، والتي خسرها دونالد ترامب ورفض الاعتراف بخسارته.

أحداث الكابيتول وسائل إعلام أمريكية تسجيلات كاميرات المراقبة في الكابيتول