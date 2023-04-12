ختام منافسات الدورة الرمضانية بنادي النادي شيراتون (صور)

اختتمت منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم، التي نظمها نادي النادي فرع شيراتون بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس الأمناء.

أدار المباراة النهائية الحكم الدولي أمين عمر، الذي أدار مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة بين الأهلي وبيراميدز، وسط تواجد كبير للأعضاء.

شهد حفل ختام الدورة الرمضانية توزيع الجوائز على الفائزين ومنحهم دروع وشهادات تكريم بحضور كلا من الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون، والدكتور يحيي فارس رئيس شركة الإدارة، والدكتور سعيد صلاح المدير التنفيذي للنادي.

وكان نادي النادي شيراتون، اختتم مؤخرا البطولة المفتوحة للشطرنج والتي شهدت مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة.

وفتح مجلس الأمناء بنادي النادي برئاسة الدكتور أحمد الشيخ أبواب نادي النادي أمام الأعضاء وغير الأعضاء للمشاركة في البطولة لضمان مزيد من التنافس بين المشاركين.

وأكد الدكتور أحمد الشيخ أن نادي النادي يعد صرح كبير من الأندية الرياضية التي تستوعب جميع الرياضيات إضافة إلى صالة الجيم التى تؤهل اللاعب جيدا للمستوى الرقمي الأفضل، قائلا، “نسعى إلى استكمال المنشآت خلال المرحلة القادمة من أجل استضافة جميع البطولات داخل أروقة النادي”.