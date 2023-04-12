المفتي يوضح حكم وضع المصحف مع الميت في الكفن.. فيديو

تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن بعض الأحكام الشرعية للعبادات، التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية.

وكشف الدكتور شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، حكم وضع المصحف مع الميت في الكفن، قائلا إنه لا يجوز أن يدفن المصحف مع كفن جسد الإنسان؛ لأن تعفن الجسد وخروج روائح كريهة يتنافي مع قيمة كتاب الله وأياته الطيبة.

وتابع، مفتي الديار المصرية، أن ما يحفظ على الهاتف من قرآن كريم لا يعتبر ولا يطلق عليه مصحفا؛ لأنه مثل الذاكرة، ولا مانع من دخول دورات المياه بالهواتف المسجل عليها قرآن أو أذان ولكن ينبغي أن يُضبط على الوضع الصامت.

وبشأن تناول الطعام باليد اليسرى، رد المفتي أنه لا حرج فيها حال عدم التمكن من الأكل باليد اليمنى، لأنها من السنن المؤكدة عن النبي.

ورد المفتي على سؤال حبس البول للبقاء على طهارة، أنه يفضل قضاء الحاجة والطهارة بالوضوء؛ حتى لا ينشغل المرء عن الصلاة والخشوع والطمأنينة، لكنه لا ينقض الوضوء حال حبسه –البول- والصلاة صحيحة.

أما حول رؤية النبي في المنام فقد علق مفتي الديار المصرية قائلا: “من حلم بالرسول فقد رأى النبي صلى الله وندعوا الله أن نراه يقظة ومناما”.

وشدد علام على أن وصف المصافحة بعد الصلاة وقول حرمًا بأنها بدعة ضلالة فهو كلامٌ منكَرٌ لم يُسبَق إليه صاحبُهُ، وتجرؤٌ على إطلاق الأحكام بلا دليل، وقولٌ على الله تعالى بغير علم.