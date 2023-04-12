التفاصيل كاملة.. ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال عيد الفطر

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع موسع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء وائل عبد السميع مساعد مدير أمن دمياط للشئون المالية والإدارية ولفيف من القيادات الأمنية و التنفيذية و مديرى القطاعات الخدمية.

استهلت " المحافظ " الاجتماع بتقديم التهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم و قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لاستقبال هذه الأعياد.

أشارت إلى أهمية إعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات وأيضاً التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية و ساحات صلاة عيد الفطر المبارك و انتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، موجهة تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية ..

وفيما يخص قطاع التموين،، أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التموينى و الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، موجهة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات والتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة، علاوة على المتابعة الدورية للمخابز ، كما أكدت على استمرار العمل بمعارض أهلاً رمضان حتى نهاية عيد الفطر المبارك واستمرار تعزيز تلك المعارض بالأرز ،لافتة الى أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والاسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين..

ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والامصال والمستلزمات بهم ،مؤكدة على قطاع الإسعاف بتغطية كافة المناطق و التأكد من جاهزية السيارات والمسعفين ..

كما وجهت إلى مديرية التضامن الاجتماعي بتغطية المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بكافة المستلزمات الأساسية وذلك بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية..

وبالنسبة إلى قطاعى مياه الشرب و الكهرباء، طالبت " المحافظ " بوجود فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة واتمام كافة أعمال الصيانة المطلوبة للشبكات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكدة على قطاعى الثقافة والشباب والرياضة بوضع خطة تتضمن كافة الأنشطة الثقافية والرياضية التى سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة ..

فى سياق متصل،،اطلعت " المحافظ" على خطة مديرية الاوقاف لتجهيز المساجد والساحات التى ستقام بها شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، والتى سيتواجد بها أئمة معتمدة من وزارة الاوقاف، كما استمعت من مدير مديرية الاوقاف على الضوابط التى حددتها الوزارة لاقامة شعائر صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وأيضًا إقامة احتفال بليلة القدر ..

وعلى جانب آخر،، أكدت " الدكتورة منال عوض " على مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع أى حالة للتعدى على الأراضى الزراعية وازالتها فورا فى المهد ، كما اصدرت عدد آخر من التوجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لرفع اى مخلفات بالشوارع مع الاستمرار فى أعمال التطهير للحفاظ على صحة المواطنين ، ومراجعة اعمدة الانارة والإشراف على تجهيز ساحات الصلاة ورفع الاشغالات بشكل دورى والتنسيق مع كافة القطاعات لمتابعة تنفيذ جميع الأعمال..

اما بالنسبة لمدينة رأس البر، اوضحت " المحافظ " أنه ومع تردد أفواج كبيرة من المواطنين خلال فترة الاعياد ،فقد أكدت أنه يستلزم الالتزام بخطة محددة يشارك بها جميع الجهات ، مؤكدة على الوحدة المحلية بالمدينة بالبدء فى تجهيز الشاطئ وتنفيذ عدة أعمال به من تسوية الرمال وتكثيف حملات النظافة به وإجراء بعض اعمال الصيانة للممشى والبرجولات و خط الحماية داخل البحر مع تزويده بعدد ٣٣ برج إنقاذ وخيم تجميع الأطفال التائهين بعدد ٥ خيم ، علاوة على نقاط الإسعاف موزعين بطول الشاطئ ووضع لافتات بالشهادات السلامة تنفيذ أعمال لمكافحة الحشرات ،كما أكدت على ادارة السياحة بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لاستقبال رواد المدينة..

و أشارت إلى أنه تم التوجيه مسبقا إلى إدارة المواقف بتدعيم عدد من الخطوط المتوجهة الى رأس البر بسيارات إضافية ، كما أكدت على غرفة الأزمات بالمحافظة على التواصل المستمر مع كافة الجهات و حل جميع الشكاوى ، حيث أن الغرفة تعمل على مدار ٢٤ساعة لتلقى اى شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها..