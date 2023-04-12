رئيس مياه الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

اجتمع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة ، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بمقر الشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة مع المهندس رمضان عبد الباسط ممثل شركة قها للصناعات الكيماوية وذلك بحضور المهندس مجدى صبحى - المهندسة عفاف فكرى من وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة، والدكتور ميسرة فاضل والمهندس حاتم فاضل من مركز الدراسات والتصميمات العمرانية، ومهندسي الاشراف بمواقع أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة.

استعرض الإجتماع الموقف التنفيذي لأعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد الخطوط الناقلة لمياه الشرب بمركز اطسا ونسب التنفيذ والوقوف على معوقات إنهاء الأعمال حيث شدد رئيس الشركة على ضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات لسرعة إنهاء المشروعات الجارى تنفيذها مشيراً إلى أن الشركة بصدد تنفيذ أعمال مد وتدعيم لعدد من الخطوط الناقلة لتغذية مركز اطسا بأقطار مختلفة تتراوح ما بين ٧١٠ مم و ٦٣٠مم و ٣١٥ مم ومن المقرر إنهاء هذه الخطوط بنهاية الشهر القادم.

كما اجتمع مع ممثلى شركة الإنتاج الحربى بحضور الدكتور محمد على استشارى مقاول أعمال المد والتدعيم لخطوط وشبكات الصرف الصحى بمركزى يوسف الصديق إطسا وذلك لدراسة المناطق التى لم تنتهي الأعمال بها حتى الآن ودراسة المعوقات التي تواجه التنفيذ حيث تم التاكيد علي إنهاء كافة أعمال المد والتدعيم بمركزى إطسا ويوسف الصديق بنهاية الشهر المقبل.

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