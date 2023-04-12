محافظ دمياط تزور كنيسة العذراء للتهنئة بعيد القيامة

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالها الأنبا ماركوس أسقف دمياط و كفر الشيخ والبرارى و القمص مرقص محروس راعى الكنيسة.

جرت الزيارة بحضور اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط و إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى و اللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائي والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف.

أعربت محافظ دمياط عن أصدق التهانى الى قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة المجيدة كما هنأت أبناء المحافظة بمناسبة حلول الأعياد، معربة عن سعادتها بالمشاركة فى تلك الاحتفالات، وأكدت أن تلك الفترة تشهد مناسبات دينية عظيمة تتزامن مع بعضها ، وتعكس جميعها تكاتف وتلاحم أبناء مصر الذى تربطه روابط واواصر أخوة متينة منذ قدم العصور .

وأضافت "عوض" أن هذه المناسبات تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن، واختتمت حديثها بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم على الوطن الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية..



ونقل الأنبا ماركوس تحيات قداسة البابا تواضرس الثانى إلى أبناء المحافظة، وتهنئة قداسته بمناسبة عيدى القيامة المجيد والفطر المبارك ، مشيرا إلى ان تلاقى الاعياد يؤكد أن الجميع في مصر شعب واحد ، وأن الاديان السماوية تدعو إلى السلام ، داعيا الجميع إلى الدعاء دوماً بأن يعم السلام أرجاء العالم.