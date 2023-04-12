ليالي رمضان بالإسماعيلية.. استمرار عروض الإنشاد الديني والفنون الشعبية والأمسيات

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، احتفالية ثقافية وفنية بدار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية، تضمنت عرضا فنيا لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني تدريب صابر الحداد، والتي قدمت مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها "إلى رحاب يثرب، يا داخل الروضة، يا جمال النبي، يا حنين علي عبادك"، وسط تفاعل وبهجة كبيرة.

وضمن فعاليات ليالي رمضان، استمر قصر ثقافة الإسماعيلية في تقديم مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، وبدأت بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، وقدمت فقرات فنية على أنغام السمسمية منها "الشهيد، التنورة، سارة الليل، عدى النهار علينا"، أعقبها عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية "السمسمية" بقيادة الفنان يحيي مولر وفقرات "منايا أزور النبي، قومي شوفي يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحري، إسماعيلية ياللي هواك، نوح الحمام، أنا عجبني، دار الشدوف، أهوى ياقمر، مصر العظيمة بشعبها".

واختتمت الليلة العاشرة من ليالى عرض أوبريت "أولياء الله" موسيقى وإخراج الفنان ماهر كمال، والأوبريت ملحمة شعرية غنائية استعراضية درامية، أشعار الشاعر فتحي نجم، تصميم الاستعراضات الحسن دكروني، الإلقاء الشعري مريم مرسي، شيماء صالح، منة رجب، غناء الفنان ماهر كمال، عاصم أبو الفتوح، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية كبار، ويحكي الأوبريت عن أولياء الله الصالحين وسيرتهم الشخصية وعلمهم وزهدهم وكيف أثروا في عصرهم واحبهم الناس وأصبح لهم مريديهم.

وفي مقهي الإسماعيلية الثقافي، أقيمت أمسية شعرية أدارها الشاعر وليد المصري، ألقي خلالها الشاعر شوقي عبد الوهاب عدة قصائد منها "إسماعيلية، القنطرة شرق"، كما ألقى الشاعر مصطفى يونس عدة قصائد منها "تعريف بالشاعر، ساعة فراق فاطمة"، كما اختتمت ورشة الفنون التشكيلية "فرحة العيد" تدريب سهى عشري.

وينظم الفعاليات فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، وتقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ضمن برنامج ثقافي وفني شامل لقصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بليالي رمضان.

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