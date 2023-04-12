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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وسط أجواء ممطرة.. محافظ الغربية يتفقد جهود الوحدات المحلية لرفع مياه الأمطار

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لرؤساء وعمال الوحدات المحلية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل التعامل الفوري والسريع مع موجة الطقس غير المستقرة التي تعرضت لها كافة مراكز ومدن المحافظة مساء أمس واستمرت حتى اليوم، مطالبهم باستمرار العمل حتى رفع كافة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم داخل مركزي قطور وطنطا.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء  وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة.

وأوضح المحافظ أن الاستعداد الجيد من الوحدات المحلية وتمركز المعدات في الأماكن المتفق عليها أعطى أسبقية للتعامل مع المحاور والشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة رفع نواتج الأمطار من الشوارع الفرعية.

ووجه محافظ الغربية بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمراً من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

كما أكد رحمي متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وكان محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

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