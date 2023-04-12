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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكومة السورية توافق على إعادة فتح سفارتها في تونس

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أعلنت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس، بالتوافق مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق.

وذكرت الرئاسة السورية، في بيان، أورده التلفزيون السوري، أنه تجاوبا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لدى سوريا، وافقت الحكومة السورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

وأضاف أنه حرصا من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسا لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سوريا بتونس، وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.

الحكومة السورية تونس سفارة قيس سعيد