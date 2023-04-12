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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار حالة الطقس السيئ بالشرقية وانتشار سيارات كسح مياه الأمطار

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار
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تشهد محافظة الشرقية منذ صباح اليوم استمرار حالة الطقس السيئ مع هطول للأمطار على غالب المراكز والقرى.

ومن جانبه طالب  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تزامناً مع سقوط الأمطار التي شهدتها مراكز ومدن المحافظة منذ أمس.

وقامت مراكز ومدن المحافظة بالدفع بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الطرق والشوارع الرئيسية، وتسليك بالوعات الصرف وإزالة الإعلانات التي سقطت نتيجه شدة الرياح والأمطار .

وأكد المحافظ، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وكان محافظ الشرقية قد اعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار موجهاً بضرورة مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع  حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات وكذلك  الانتهاء من  صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق  بالكهرباء حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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