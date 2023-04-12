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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق سيارة بالقرب من نفق حازم حسن بالجيزة.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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 سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل سيارة بالقرب من نفق حازم حسن بطريق مصر إسكندرية الصحراوي دون وقوع إصابات.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع باشتعال النيران داخل سيارة بالقرب من نفق حازم حسن بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف والإطفاء، وبالفحص تبين اشتعال النيران في سيارة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل سيارة نفق حازم حسن طريق مصر اسكندرية الصحراوي