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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان بـ 2.2 مليون دولار

حذاء مايكل جوردن
حذاء مايكل جوردن
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" تقريرا عن إعلان دار سوذبيز للمزادات، عن بيع حذاء رياضي لأسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مايكل جوردان، والذي ارتداه في آخر نهائي له في البطولة مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، بمبلغ قياسي بلغ 2.2 مليون دولار.

وحسب بيان صادر عن دار المزادات، فإن هذا الحذاء هو "أغلى أحذية رياضية بيعت على الإطلاق".

ويؤكد "جوردن" سمعته ملكا لمزادات الملابس الرياضية التي يتم اقتناؤها من أجل الاحتفاظ بها ضمن مجموعة من المقتنيات الرياضية، محطما رقمه القياسي للأحذية الرياضية (1.4 مليون دولار في عام 2021)، علما أنه يحمل الرقم القياسي بخصوص أغلى قميص (10.1 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2022). 

دار سوذبيز حذاء رياضي مايكل جوردان دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين فريق شيكاغو بولز