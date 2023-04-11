التضامن: بدأنا المرحلة الثانية من مبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

قالت رامونا كنعان، مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي، إن الوزارة بدأت المرحلة الثانية لمبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".

وأضافت "كنعان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية بدأت في محافظة الدقهلية بـ4 مراكز وهي: "المنصورة وميت غمر والسنبلاوين وبلقاس"، لافتة إلى أنهم يعتمدون اعتماد كامل على دور الرائدات الريفيات في التوعية وتوجيه الأسر والسيدات للحملات الموجودة على الأرض.

وأوضحت أن هناك 1990 سيدة تبين أنهم لا يستخدمن وسائل لتنظيم الأسرة، وهناك 320 سيدة بدأن تركيب هذه الوسائل خلال الحملة بنحو 30% من المستهدف، وسوف يتم إكمال المشوار للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.