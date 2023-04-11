ads
الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الاشتباه بقطع في الرباط الصليبي.. أشعة رنين على ركبة عبدالله السعيد

عبدالله السعيد قائد
عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخضع عبد الله السعيد قائد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، إلى أشعة رنين على قدمه بعد إصابته امام الأهلي، في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان السعيد أجرى فحوصات طبية امس أظهرت وجود كدمة قوية في الركبة وسط اشتباه بقطع في الرباط الصليبي.
وقال الإعلامي محمد الليثى خلال برنامج النجوم فى رمضان عبر إذاعية الشباب والرياضة إن عبدالله السعيد  سيخضع للاشعة رنين خلال ساعات.
وأضاف محمد الليثى ان التشخيص المبدئي لإصابة عبدالله السعيد قطع فى الرباط الصليبي.

وتعرض عبد الله السعيد إلى إصابة قوية في نهاية الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام بيراميدز، بعد تدخل مع مروان عطية لاعب خط وسط المارد الأحمر في الدقيقة 45 من عمر المباراة. 

عبدالله السعيد الرباط الصليبي الأهلي وبيراميدز إصابة عبدالله السعيد