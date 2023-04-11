بعد الاشتباه بقطع في الرباط الصليبي.. أشعة رنين على ركبة عبدالله السعيد

يخضع عبد الله السعيد قائد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، إلى أشعة رنين على قدمه بعد إصابته امام الأهلي، في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان السعيد أجرى فحوصات طبية امس أظهرت وجود كدمة قوية في الركبة وسط اشتباه بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الإعلامي محمد الليثى خلال برنامج النجوم فى رمضان عبر إذاعية الشباب والرياضة إن عبدالله السعيد سيخضع للاشعة رنين خلال ساعات.

وأضاف محمد الليثى ان التشخيص المبدئي لإصابة عبدالله السعيد قطع فى الرباط الصليبي.

وتعرض عبد الله السعيد إلى إصابة قوية في نهاية الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام بيراميدز، بعد تدخل مع مروان عطية لاعب خط وسط المارد الأحمر في الدقيقة 45 من عمر المباراة.