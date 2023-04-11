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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 26 طن منتجات المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

ضبط 26 طن من منتجات
ضبط 26 طن من منتجات المخلل غير صالحة للاستهلاك الادمي بأسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى .

جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نجحت إدارة مراقبة الأغذية فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط 26 طن من منتجات المخلل غير صالحة للإستهلاك الآدمى وذلك داخل أحد الأماكن المخصصة لتخزين وصناعة المخلل بمركز أسوان بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية .

ولفت إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المعظم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وهو ما أسفر عن حالة الضبط السالفة الذكر، وتم التحفظ على المضبوطات ، كما تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وعرضها على الجهات المختصة ، وقد أشرف على عملية الضبط  مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقبى أول الأغذية بمركز أسوان محمود عبد السلام ، ومراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى .

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ضبط 26 طن منتجات مخلل غير صالحة للاستهلاك الأدمي إدارة مراقبة الاغذية أخبار محافظة أسوان