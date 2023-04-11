لاستغلالهما الأطفال .. حبس عصابة الاتجار في البشر بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الحزئية، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي لاستغلال الاطفال، من خلال عملهم في التسول واستجداء المارة، وحيازة أسلحة بيضاء، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

كما أمرت النيابة بتسليم الاطفال الي إحدى دور الرعاية الخاصة بالاحداث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي شخصين أحداث، لقيامهم بإستغلال الأطفال في أعمال التسول بمصر القديمة.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "أحداث" - مقيمان بمحافظة الجيزة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مصر القديمة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.