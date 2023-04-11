"الرعاية الصحية” : إجراء الكشف الطبي على 700 ألف مواطن بـ4 محافظات ضمن حملة التوعية بصحة الفم والأسنان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نتائج حملتها الطبية والتوعوية بصحة الفم والأسنان واللثة، والتي شملت تقديم التوعية وإجراء الكشف الطبي لـ700 ألف مواطن بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربعة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس، وذلك تحت شعار «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك».

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، استهدفت الحملة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع شركة يونيليفر (Unilever) العالمية، إلى تعليم الأطفال غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى فحص أسنان وقياس مستوى السكر وضغط الدم والتوعية بأهمية غسيل الأسنان للحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة.

وقال البيان: تُعد حملة «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك»، أول حملة تطلقها هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، حيث استمرت فعاليات الحملة بالمحافظة على مدار 21 يوما، وقد استطاعت الحملة خلالهم تقديم التوعية والكشف الطبي على 120 ألف مواطن بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة السويس هي المحافظة الرابعة التي تنطلق بها الحملة، حيث كانت الحملة قد انطلقت من قَبل بـ3 محافظات وهي (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية).

واستعرض البيان نتائج الحملة في المحافظات الثلاث حيث بلغ إجمالي المواطنين المستفيدين من خدمات الحملة بمحافظة بورسعيد 160 ألف مواطن، و250 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، و162 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية.

ونون البيان: استهدفت الحملة التي انطلقت بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربع (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس)، الأطفال في المقام الأول من كافة المراحل العمرية، فخلال فعاليات الحملة التوعوية، تم تثقيف الأطفال بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية وكتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، وذلك لحث الأطفال على الاهتمام بالنظافة الشخصية.

واستكمل: بداخل شاحنة حملة «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك» التي جابت عدد المدارس والأحياء المختلفة بالمحافظات، يوجد أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدي بالماء والصابون، علاوة على بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين على الشاحنة، من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي النشء بتلك الإجراءات الوقائية، وإطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، لافتة إلى أن نظافة اليدين والأسنان واتباع الطرق والخطوات السليمة في العناية بهما، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدي، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وانتقالها، وخاصة الفيروسية منها بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت: تعزيز مفاهيم الوقاية وتبني السلوك الصحي كأسلوب حياة أمر بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى تكثيف الجهود العالمية للمكافحة والوقاية في سبيل تجنب وقوع الأمراض فضلًا عن القضاء على الأمراض، باعتبار ذلك توجه عالمي، بما في ذلك رفع وعي الأفراد بأهمية ذلك، حفاظًا على صحة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الحياة ومستوى الصحة العامة لكافة المواطنين، لا سيما للأطفال، وذلك بما يتسق مع الحملات التي يتم إطلاقها تحت شعار «100 مليون صحة»، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.

تأتي الحملة انطلاقًا من إيمان هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيقًا للمسئولية المجتمعية لهذه الشركات، لدورهم الفعّال في تعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة، وهو ما يرمي إلى تكامل الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من قبل هيئة الرعاية الصحية فلا تقتصر على العلاج فقط، ولكن تمتد لتشمل برامج الوقاية وتعزيز مفاهيم جودة الحياة الصحية السليمة، وذلك بهدف بناء أجيال أقوياء أصحاء ذو عقول واعية، وهو ما يقلل بدوره تكلفة العلاج على الدولة المصرية.

IMG-20230411-WA0022

IMG-20230411-WA0021

IMG-20230411-WA0020

IMG-20230411-WA0026

IMG-20230411-WA0025

IMG-20230411-WA0023

IMG-20230411-WA0024

IMG-20230411-WA0017