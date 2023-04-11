سر تأخر خوان أوسوريو في الوصول للقاهرة لتدريب الزمالك

تترقب جماهير نادي الزمالك وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى القاهرة، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالى فيريرا.

وكان من المفترض أن يصل أوسوريو إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، حتى يتمكن من قيادة الفريق فنيا فى مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ولكن تعذر وصوله اليوم وتأجل حضوره للقاهرة إلى غد الأربعاء .

وتسببت ظروف حجز الطيران فى تأخر المدرب الكولومبي، حيث حاولت إدارة النادي إيجاد رحلة طيران مباشرة إلى القاهرة، ولكن المدرب رفض القدوم إليها بسبب عدم الانتهاء من جمع كل متعلقاته للقدوم إلى القاهرة حيث ينوي الجلوس لفترة كبيرة في القاهرة وعدم الحصول على أي إجازات في الفترة المقبلة، ليقوم النادي بحجز وصوله للقاهرة غدا الأربعاء .

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري .

وكان الزمالك قد فاز فى الجولة الماضية بالدوري على البنك الأهلي بهدف نظيف .